"Не захищаємо руїни на смерть": Сирський розповів про ситуацію на фронті та відмінну від РФ тактику

Ситуація на фронті залишається дуже складною, адже РФ атакує українські позиції на багатьох напрямках. Збройні сили України мають відмінну тактику від окупантів та не захищають руїни на смерть, зберігаючи життя солдатів.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю The Guardian .

Сирський визнав, що ситуація на фронті залишається "дуже складною", адже російський агресор атакує українські позиції на багатьох напрямках. Водночас він зауважив, що зупинення просування Росії є можливим.

"Насамперед, це залежить від наших мужніх солдатів, наших офіцерів", - сказав він.

За словами головнокомандувача, досить часто "стійкі та героїчні" українські підрозділи перемагали більші ворожі угрупування. Як приклад, він навів останню спробу Росії захопити Харків та сусідню Сумську область, яка провалилась.

Бої тривають, але, за його словами, спроба Путіна створити "так званий коридор безпеки" (буферну зону - ред.) поруч з російським кордоном і Бєлгородською областю була зірвана.

Що стосується чуток повторного наступу на Запорізьку область, Сирський відповів, що якщо ворог наважиться на це, то ЗСУ може дати йому хорошу відповідь.

Також головнокомандувач зазначив, що повзучі перемоги Росії є "тактичними" - локальними здобутками, а не "оперативним" проривом, таким як захоплення великого міста.

Він зауважив, що ворог не досягнув жодного значного прогресу, водночас довжина лінії фронту становить 3700 км. Активні бойові дії ведуться на «977 км», що «вдвічі перевищує довжину кордону між Німеччиною і Францією».

"М'ясні" штурми РФ

Тим часом успіхи Росії були досягнуті приголомшливою ціною людських жертв. За словами Сирського, втрати Кремля втричі перевищують українські, а на окремих напрямках навіть більше.

"Їх кількість загиблих набагато більша", - підкреслив він, відмовившись уточнити кількість загиблих українських військових через чутливість теми, якою може скористуватись Москва.



Також Сирський протиставив українську тактику ведення бою тактиці російських командирів, які відомі тим, що жертвують величезною кількістю піхоти, щоб здобути "100-200 метрів".

"Для нас дуже важливо зберегти життя наших солдатів. Ми не захищаємо руїни на смерть", - сказав Сирський.

Він додав, що не бажає "досягати цілей за будь-яку ціну" або кидати своїх людей у "безглузді м'ясні штурми". Іноді доводилося відходити на "більш вигідні позиції".