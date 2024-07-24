"Не защищаем руины насмерть": Сырский рассказал о ситуации на фронте и отличиях от РФ в тактике

Ситуация на фронте остается очень сложной, ведь РФ атакует украинские позиции по многим направлениям. Вооруженные силы Украины имеют отличающую тактику от оккупантов и не защищают руины до смерти, сохраняя жизнь солдат.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью The Guardian .

Сырский признал, что ситуация на фронте остается "очень сложной", ведь российский агрессор атакует украинские позиции по многим направлениям. В то же время он отметил, что остановка продвижения России возможна.

"Прежде всего, это зависит от наших мужественных солдат, наших офицеров", - сказал он.

По словам главнокомандующего, довольно часто "устойчивые и героические" украинские подразделения побеждали большие вражеские группировки. Как пример, он привел последнюю провалившуюся попытку России захватить Харьков и соседнюю Сумскую область.

Бои продолжаются, но, по его словам, попытка Путина создать "так называемый коридор безопасности" (буферную зону - ред.) рядом с российской границей и Белгородской областью была сорвана.

Что касается слухов повторного наступления на Запорожскую область, Сырский ответил, что если враг решится на это, то ВСУ может дать ему хороший ответ.

Также главнокомандующий отметил, что ползучие победы России являются "тактическими" - локальными достижениями, а не "оперативным" прорывом, таким как захват большого города.

Он подчеркнул, что враг не достиг ни одного значительного прогресса, в то же время длина линии фронта составляет 3700 км. Активные боевые действия ведутся на 977 км, что вдвое превышает длину границы между Германией и Францией.

"Мясные" штурмы РФ

Тем временем успехи России были достигнуты потрясающей ценой человеческих жертв. По словам Сырского, потери Кремля втрое превышают украинские, а по отдельным направлениям даже больше.

"Их количество погибших намного больше", - подчеркнул он, отказавшись уточнить количество погибших украинских военных из-за чувствительности темы, которой может воспользоваться Москва.



Также Сырский противопоставил украинскую тактику ведения боя тактике российских командиров, которые известны жертвующим огромным количеством пехоты, чтобы получить "100-200 метров".

"Для нас очень важно сохранить жизнь наших солдат. Мы не защищаем руины насмерть", - сказал Сырский.

Он добавил, что не желает "достигать целей любой ценой" или бросать своих людей в "бессмысленные мясные штурмы". Иногда приходилось отходить на "более выгодные позиции".