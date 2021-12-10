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"Не выгодно бизнесу": Марченко объяснил, почему не повышали ренту на марганцевую руду

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Киев, Пятница 10 декабря 2021 17:14
"Не выгодно бизнесу": Марченко объяснил, почему не повышали ренту на марганцевую руду Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Увеличение налогообложения на марганцевую руду может привести к условиям, которые невыгодны бизнесу.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью на "24 канале".

"Была дискуссия, почему не включили марганцевые руды. Однако затем в процессе обсуждения доказали факт, что модель налогообложения марганцевых руд является справедливой", - отметил Марченко.

По словам министра, по этому вопросу в Верховной раде состоялось немало дискуссий.

Напомним, 30 ноября ВРУ приняла ресурсный законопроект 5600.

Ко второму чтению появилась редакция об определении ренты на добычу марганцевой руды в соответствии с рыночными ценами по аналогии с железной рудой. Но в финальной версии закона марганцевый бизнес решили оставить на старой системе расчета ренты согласно себестоимости добычи.

Украинский марганцевый бизнес сосредоточен в руках Игоря Коломойского. Четыре ключевых актива по добыче и переработке марганцевых руд принадлежат группе "Приват" через ряд кипрских офшоров.

В целом марганцевый бизнес приносит Коломойскому около 20 млрд грн дохода в год. В этом году олигарх получил еще и рекордные прибыли на фоне повышенного мирового спроса на сырье. По итогам 2021-го, прибыль компаний марганцевого бизнеса должна составить более 4 млрд грн.

В то же время рента от добычи марганцевой руды, как и рента с других ископаемых в Украине, низкая. Согласно Налоговому кодексу, рента на руды металлов (кроме железной руды) составляет 6,25% от стоимости производства руды. Для марганцевой руды это равняется около 2 долларов с тонны.

Повышение ренты на добычу марганцевой руды в законопроекте 5600 могло бы принести в бюджет 600-800 млн грн в год.

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Сергей Марченко Игорь Коломойский
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