"Не вигідно бізнесу": Марченко пояснив, чому не підвищували ренту на марганцеву руду

Збільшення оподаткування на марганцеву руду може призвести до умов, які невигідні бізнесу.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю на " 24 каналі ".

"Була дискусія, чому не включили марганцеві руди. Однак потім у процесі обговорення довели факт, що модель оподаткування марганцевих руд є справедливою", - зазначив Марченко.

За словами міністра, з цього питання у Верховній Раді відбулося чимало дискусій.

Нагадаємо, 30 листопада ВРУ прийняла ресурсний законопроект 5600.

До другого читання з'явилася редакція про визначення ренти на видобуток марганцевої руди відповідно до ринкових цін за аналогією із залізною рудою. Але у фінальній версії закону марганцевий бізнес вирішили залишити на старій системі розрахунку ренти згідно собівартості видобутку.

Український бізнес зосереджений в руках Ігоря Коломойського. Чотири ключові активи з видобутку і переробки марганцевих руд належать групі "Приват" через ряд кіпрських офшорів.

В цілому марганцевий бізнес приносить Коломойському близько 20 млрд грн доходу на рік. Цього року олігарх отримав ще й рекордні прибутки на тлі підвищеного світового попиту на сировину. За підсумками 2021-го, прибуток компаній марганцевого бізнесу повинен скласти понад 4 млрд грн.

Водночас рента від видобутку марганцевої руди, як і рента з інших копалин в Україні, низька. Згідно з Податковим кодексом, рента на руди металів (крім залізної руди) становить 6,25% від вартості виробництва руди. Для марганцевої руди це дорівнює близько 2 доларів з тонни.

Підвищення ренти на видобуток марганцевої руди в законопроекті 5600 могло б принести в бюджет 600-800 млн грн в рік.