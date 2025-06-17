"Не володіє інформацією". У 59-й бригаді відповіли на резонансну заяву екс-побратима

Нещодавно доброволець зі США Раян О'Лірі, який був командиром роти Chosen Company у складі 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, заявив про "неякісне командування" в українській армії. Згодом у бригаді розповіли, що він "не володіє актуальною інформацією" та пояснили, чому.

Докладніше про ситуацію, що склалась, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Про що саме заявив Раян О'Лірі

У неділю, 15 червня, американський доброволець Раян О'Лірі опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х резонансний пост.

Він заявив, зокрема, що українська армія втратила "більше людей через неякісне командування, ніж від дій Росії" та згадав про "радянське мислення" керівництва.

"Офіцерський корпус України поводиться як кастова система недоторканних або "армійських князів", - додав військовий.

Як приклад він навів ситуацію, що склалась із колишнім командиром 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка (до складу якої входить рота Chosen Company) Богданом Шевчуком, якого зняли з посади.

О'Лірі повідомив, що той "відправляв солдатів на недосяжні позиції без жодної надії на підкріплення або навіть на виживання".

"Я більше не поведу хоробрих чоловіків і жінок у саме пекло бою, якщо не знатиму, що в тилу є офіцер, якому не байдуже наше життя і який хоче виконати місію разом із нами", - наголосив доброволець.

Публікація О'лірі (скриншот: x.com/RyanO_ChosenCoy)

Реакція на слова О'Лірі 59-ї бригади: офіційна заява

Сьогодні, 17 червня, прес-служба 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка у Facebook опублікувала офіційну заяву, в якій відреагувала на допис О'Лірі.

"У зв'язку з публічними коментарями, оприлюдненими колишнім військовослужбовцем нашої бригади паном Раяном О'лірі у мережі X, а також у деяких ЗМІ", - уточнили у бригаді.

Так, громадянам розповіли, що:

О'лірі був звільнений зі служби у 59-й бригаді за власним бажанням 8 лютого 2024 року;

з часу звільнення він не брав участі у житті бригади, її бойових операціях або внутрішніх процесах;

з огляду на це він "не володіє актуальною інформацією щодо стану справ у підрозділі й не може його коментувати".

Витяг із наказу про звільнення О'лірі (скриншот: facebook.com/59.brigade)

"Нажаль жодні ЗМІ, що поширили заяву пана О'лірі, не звертались до нашої бригади, аби отримати офіційний коментар перед публікацією", - зауважили у прес-службі.

Наголошується, що 59 окрема штурмова бригада безпілотних систем:

продовжує виконувати бойові завдання у виключно складних умовах;

зберігає високу ефективність та результативність;

впродовж восьми місяців входить у "топ-10 рейтингу дельта за знищенням ворога".

"Ми глибоко вдячні кожному нашому воїну, який щодня працює заради перемоги України", - додали у бригаді.

Насамкінець увагу українців звернули на те, що "публічне поширення необґрунтованих звинувачень і дезінформації":

шкодить моральному духу особового складу;

негативно впливає на обороноздатність підрозділу та країни в цілому.

"Закликаємо до відповідального ставлення при поширенні чутливих заяв у воєнний час. 59 ОШБр БпС була і залишається відкритою для роботи ЗМІ, підкреслюємо важливість отримувати інформацію з офіційних джерел", - підсумували у прес-службі бригади.

Офіційна заява 59-ї ОШБр БпС (скриншот: facebook.com/59.brigade)