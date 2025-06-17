ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Не владеет информацией". В 59-й бригаде ответили на резонансное заявление экс-побратима

Вторник 17 июня 2025 15:56
UA EN RU
"Не владеет информацией". В 59-й бригаде ответили на резонансное заявление экс-побратима В 59-й бригаде отреагировали на резонансное заявление Райана О'Лири (фото: facebook.com/59.brigade)
Автор: Ирина Костенко

Недавно доброволец из США Райан О'Лири, который был командиром роты Chosen Company в составе 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем, заявил о "некачественном командовании" в украинской армии. Впоследствии в бригаде рассказали, что он "не владеет актуальной информацией" и объяснили, почему.

Подробнее о сложившейся ситуации, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

О чем именно заявил Райан О'Лири

В воскресенье, 15 июня, американский доброволец Райан О'Лири опубликовал на своей странице в соцсети Х резонансный пост.

Он заявил, в частности, что украинская армия потеряла "больше людей из-за некачественного командования, чем от действий России" и упомянул о "советском мышлении" руководства.

"Офицерский корпус Украины ведет себя как кастовая система неприкасаемых или "армейских князей", - добавил военный.

В качестве примера он привел ситуацию, сложившуюся с бывшим командиром 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка (в состав которой входит рота Chosen Company) Богданом Шевчуком, которого сняли с должности.

О'Лири сообщил, что тот "отправлял солдат на недосягаемые позиции без всякой надежды на подкрепление или даже на выживание".

"Я больше не поведу храбрых мужчин и женщин в самое пекло боя, если не буду знать, что в тылу есть офицер, которому не безразлична наша жизнь и который хочет выполнить миссию вместе с нами", - подчеркнул доброволец.

&quot;Не владеет информацией&quot;. В 59-й бригаде ответили на резонансное заявление экс-побратима&quot;Не владеет информацией&quot;. В 59-й бригаде ответили на резонансное заявление экс-побратимаПубликация О'Лири (скриншот: x.com/RyanO_ChosenCoy)

Реакция на слова О'Лири 59-й бригады: официальное заявление

Сегодня, 17 июня, пресс-служба 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка в Facebook опубликовала официальное заявление, в котором отреагировала на пост О'Лири.

"В связи с публичными комментариями, обнародованными бывшим военнослужащим нашей бригады господином Райаном О'Лири в сети X, а также в некоторых СМИ", - уточнили в бригаде.

Так, гражданам рассказали, что:

  • О'Лири был уволен со службы в 59-й бригаде по собственному желанию 8 февраля 2024 года;
  • со времени увольнения он не участвовал в жизни бригады, ее боевых операциях или внутренних процессах;
  • в связи с этим он "не владеет актуальной информацией о состоянии дел в подразделении и не может его комментировать".

&quot;Не владеет информацией&quot;. В 59-й бригаде ответили на резонансное заявление экс-побратимаВыдержка из приказа об увольнении О'Лири (скриншот: facebook.com/59.brigade)

"К сожалению, ни одни СМИ, распространившие заявление господина О'лири, не обращались в нашу бригаду, чтобы получить официальный комментарий перед публикацией", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что 59 отдельная штурмовая бригада беспилотных систем:

  • продолжает выполнять боевые задачи в исключительно сложных условиях;
  • сохраняет высокую эффективность и результативность;
  • в течение восьми месяцев входит в "топ-10 рейтинга дельта по уничтожению врага".

"Мы глубоко благодарны каждому нашему воину, который ежедневно работает ради победы Украины", - добавили в бригаде.

В завершение внимание украинцев обратили на то, что "публичное распространение необоснованных обвинений и дезинформации":

  • вредит моральному духу личного состава;
  • негативно влияет на обороноспособность подразделения и страны в целом.

"Призываем к ответственному отношению при распространении чувствительных заявлений в военное время. 59 ОШБр БпС была и остается открытой для работы СМИ, подчеркиваем важность получать информацию из официальных источников", - подытожили в пресс-службе бригады.

&quot;Не владеет информацией&quot;. В 59-й бригаде ответили на резонансное заявление экс-побратима&quot;Не владеет информацией&quot;. В 59-й бригаде ответили на резонансное заявление экс-побратимаОфициальное заявление 59-й ОШБр БпС (скриншот: facebook.com/59.brigade)

Напомним, ранее мы рассказывали, что комбат из "Магуры" возмутился приказами командования и подал соответствующий рапорт.

Читайте также, что известно о скандале с командованием 211-й бригады, который разгорелся в конце прошлого года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Вооруженные силы Украины служба в армії Война в Украине Военный
Новости
Люди под завалами и работа авиации: все о последствиях атаки РФ по районам Киева
Люди под завалами и работа авиации: все о последствиях атаки РФ по районам Киева
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде