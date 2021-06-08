"Не является неожиданным": МИД прокомментировал выход РФ из Договора об открытом небе

"Таким образом РФ довершает курс, сознательно начатый ею еще в середине 2000-х годов. Этот курс направлен на разрушение всех режимов, которые способствовали военной сдержанности в Европе, ограничивали развертывание ударных вооружений и внезапную широкомасштабную военную деятельность на евроатлантическом пространстве. Из-за развала режимов контроля над вооружениями Россия создавала условия для скрытой подготовки внезапных вооруженных агрессий против Грузии и Украины. Этот агрессивный экспансионистский курс Россия продолжает и до сих пор", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия прекратила добросовестное выполнение обязательств за ДОН и начала его грубо нарушать еще в 2008-2010 годах, осуществив агрессию против Грузии. Вследствие агрессии часть оккупированных грузинских территорий была de-facto изъята из зоны применения ДОН.

"В 2014 году Россия оккупировала Автономную Республику Крым, г. Севастополь и отдельные районы в Донецкой и Луганской областях, так же изъяв их из-под действия договора. В целом из-за захватнических действий РФ из зоны применения ДВН было изъято более 57 тысяч кв. км, в том числе более 44 тысяч кв. км ВОТ Украины. Это больше, чем территория Словакии, Дании, Эстонии, Нидерландов или Бельгии", - отметили в министерстве.

Ведомство объяснило, что в течение 2010-2020 годов РФ также сознательно прибегала к другим систематическим нарушениям с целью сокрытия своей военной активности, заставив США выйти из ДОН, который к тому времени уже был искажен Россией и не отвечал в полной мере главной цели.

"Вместо построения и улучшения транспарентности, предсказуемости и доверия между всеми государствами-участниками, ДОН был использован Москвой как средство для легитимации результатов агрессии и оккупации украинского Крыма", - говорится в сообщении.

МИД, таким образом, возлагает на Россию ответственность за продолжающееся разрушение режима "открытого неба" и эрозию международной архитектуры контроля над вооружением.

"Украина четко признает краеугольную роль контроля над обычными вооружениями в поддержании международного мира и безопасности. Наше государство остается добросовестным и активным участником всех режимов контроля над вооружением, неотъемлемой составляющей которых является Договор по открытому небу. Этот договор до сих пор оставался единственным многосторонним международным договором в сфере контроля над вооружением, который остается действующим и охватывает государства по обе стороны Евро-Атлантики. Украина однозначно осуждает выход России из Договора по открытому небу", - добавили в МИД.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в г. Хельсинки (Финляндия) 27 государствами-участниками СБСЕ (с 1995 года - ОБСЕ). Он вступил в силу 1 января 2002 года. Его участниками в настоящее время являются 33 государства: Бельгия, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Украина, Франция, Финляндия, Швеция, Чехия, Хорватия.

Договор предусматривает установление "режима открытого неба" - возможность осуществления наблюдательных полетов государств-участников над территорией друг друга с целью контроля и наблюдения за военной деятельностью, мониторинга кризисных ситуаций и тому подобное.