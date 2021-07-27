"Не вижу необходимости": президент Литвы о введении ЧП на границе с Беларусью

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал предложение Министерства внутренних дел об объявлении чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Он заявил, что пока не видит в этом необходимости.

"Только в крайнем случае и только посоветовавшись, разъяснив ситуацию населению, можно вернуться к вопросу о чрезвычайной ситуации. Сегодня я не вижу в этом необходимости", - сказал он.

По его словам, даже введение чрезвычайного положения не будет означать, что МВД Литвы возьмет на себя полную ответственность.

"Прежде чем делать такие предложения, мы должны ответить себе на вопрос о том, что это принесет в дополнение к текущей ситуации. Введение чрезвычайного положения не означает, что Министерство внутренних дел возложит все свои обязанности на армию", - сказал он.