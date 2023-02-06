"Не вірте вкидам ворога". Голова Куп'янського району розповів про ситуацію

"Все контрольовано, всі на місцях, кожен виконує свої задачі. Всі чутки розповсюджує ворог. Це інформаційні атаки. Ситуація станом на зараз без змін, ЗСУ контролюють ситуацію", - сказав Конашевич.

Він підкреслив, що спостерігається накопичення росіянами певних сил. Однако говорти про те, що окупанти готуються до наступу - наразі рано. Також він заявив, що серед цивільного населення не спостерігяється підвищення попиту на евакуацію.

"5 лютого евакуювали 10 людей. Ситуація рівна, не можна сказати, що більше людей чи менше хочуть евакуюватися. Була купа дзвінків, які були занепокоєні вкидом. Ми намагаємося заспокоїти людей. Якщо виникнуть якісь ситуації, людей повідомимо, люди будуть знати. Динаміка обстрілів збільшилася місяць тому, лишається на тому ж рівні. Здебільшого б'ють з артилерії. За останній тиждень змін немає", - сказав він.