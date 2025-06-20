Глава нацрозвідки США втрачає прихильність Трампа: в CNN дізналися причину

Як пише видання, після завершення саміту G7 у Канаді Трамп, перебуваючи на борту літака Air Force One, прокоментував ескалацію напруження між Ізраїлем та Іраном.

Журналісти нагадали про заяву Габбард, озвучену в Конгресі в березні, де вона стверджувала, що Іран не займається активним створенням ядерної зброї, що суперечить позиції Ізраїлю.

"Мені байдуже, що вона сказала. Я думаю, що вони (іранські посадовці) були дуже близькі до того, щоб її отримати", - цитують ЗМІ слова Трампа.

Ці слова спричинили суперечки всередині адміністрації. Джерела CNN повідомляють, що Габбард, яку спершу вважали перспективним гравцем у команді нацбезпеки, поступово втратила підтримку частини Білого дому й "відійшла від меседжу", зокрема щодо ситуації в Ізраїлі та Ірані.

Ще кілька тижнів тому представники Білого дому запевняли, що президент не лише прихильно ставиться до Габбард, а й охоче проводить із нею час.

Хоча дехто в адміністрації сумнівався в її здатності впоратися з посадою, Трамп і його команда дозволяли їй увійти в курс справ і адаптуватися до нових обов’язків.

Причиною конфлікту стало відео, де директор нацрозвідки США попередила про загрозу ядерної війни, що президент сприйняв як критику його курсу.

Утім, вона має підтримку віцепрезидента Джей Ді Венса, який назвав її "важливим членом" команди. Офіційно в адміністрації заперечують конфлікт, а звільнення наразі не розглядається.

На запитання, чи загрожує Габбард звільнення, один високопосадовець Білого дому відповів, що президент вагається звільняти когось.

"Він не зацікавлений у її звільненні зараз, бо вона не завдає жодної шкоди. Я думаю, що він ставить під сумнів її думку як цінність, особливо після того відео", - цитує видання слова посадовця.

CNN зазначає, що Габбард - колишня конгресвумен-демократка, яка приєдналася до команди Трампа після того, як змінила політичну орієнтацію.

Вона активно виступає проти зовнішніх військових втручань і стала однією з найгучніших фігур у політиці національної безпеки Трампа. Водночас, за даними CNN, деякі посадовці вважають, що вона досі не повністю опанувала свою роль у складній розвідувальній структурі США.