"Не важно на каком уровне". Россия предлагает провести нормандскую встречу

"Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в нормандском формате, - не важно, на каком уровне - мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что, когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", - заявил Лавров.