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"Не важно на каком уровне". Россия предлагает провести нормандскую встречу

Новина українською →
Воскресенье 31 октября 2021 22:23
"Не важно на каком уровне". Россия предлагает провести нормандскую встречу Фото: глава МИД России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия передала лидерам Франции, Германии и Украины предложения по встрече в нормандском формате. Сейчас ожидается от них реакция.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу "Москва. Кремль. Путин".

"Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в нормандском формате, - не важно, на каком уровне - мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что, когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", - заявил Лавров.

Напомним, ранее Лавров заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба "передергивал" факты, когда объявил об обещании президента России Владимира Путина созвать встречу министров иностранных дел стран нормандского формата.

Украинский министр в свою очередь назвал слова Лаврова слабым оправданиям, поскольку в результате таких заявлений словам Москвы больше никто не верит.

Отметим, лидеры "нормандской четверки" договорились провести саммит на уровне министров.

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