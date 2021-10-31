"Не важливо на якому рівні". Росія пропонує провести нормандську зустріч
Росія передала лідерам Франції, Німеччини та України пропозиції щодо зустрічі в нормандському форматі. Зараз очікується від них реакція.
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму "Москва. Кремль. Путин".
"Ми сенс бачимо не в якомусь заході, а в його змістовному наповненні. Наші пропозиції про те, як можна було б змістовно підготувати контакт в нормандському форматі, - не важливо, на якому рівні - ми передали нашим колегам, очікуємо від них реакції. Тому що, коли вони говорять, що "потрібно швидше зустрічатися", вони нам своє бачення очікуваних результатів досі не передавали", - заявив Лавров.
Нагадаємо, раніше Лавров заявив, що глава МЗС України Дмитро Кулеба "пересмикував" факти, коли оголосив про обіцянку президента Росії Володимира Путіна скликати зустріч міністрів закордонних справ країн нормандського формату.
Український міністр у свою чергу назвав слова Лаврова слабким виправданням, оскільки в результаті таких заяв словами Москви більше ніхто не вірить.
Зазначимо, лідери "нормандської четвірки" домовилися провести саміт на рівні міністрів.