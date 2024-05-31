(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде

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Що відомо про саміт та учасників

Саміт миру відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток неподалік Люцерну. Вперше українська сторона заговорила про зустріч навесні 2023, називаючи бажану дату - 500 днів з початку повномасштабної російської агресії. Однак на конкретику вийшли лише минулої зими.

У 2022 році президент Володимир Зеленський представив "формулу миру" з 10 пунктів. Для її реалізації проводилися зустрічі на рівні радників у Копенгагені, Джидді, Мальті та Давосі. У січні 2024 року стало відомо, що перший глобальний саміт прийме Швейцарія.

На нього запросили понад 160 делегацій, включаючи членів G7, G20, БРІКС, Ватикан, Євросоюз, Раду Європи та ОБСЄ. На кінець травня участь підтвердили близько 90 країн – від Кот-д'Івуару та Кабо-Верде до Індії та Західної Європи. Багато хто буде представлений на найвищому рівні. На форум приїдуть президент Франції Еммануель Макрон, німецький канцлер Олаф Шольц, японський прем'єр Фуміо Кісіда та інші лідери.

Росію на саміт не покликали.

Саміт миру відбудеться на швейцарському курорті Бюргеншток (фото burgenstockresort.com)

"Між 2014 та 2022 роками ми провели близько 200 раундів переговорів з Росією в різних форматах, але нічого не працювало, і все закінчилося повномасштабним вторгненням. Тому безглуздо саджати Росію за стіл переговорів, якщо її не можна змусити діяти чесно", - пояснював міністр іноземних справ Дмитро Кулеба.

Перший саміт потрібний для напрацювання плану досягнення миру для України. Всі пункти української формули на нього не виноситимуть. Схоже, через компроміс та з метою залучити якнайбільше учасників, обмежилися трьома темами: енергетична та ядерна безпека, свобода судноплавства, обмін полоненими (повернення депортованих дітей).

Відповідати за їхнє просування будуть конкретні країни. Як пише Bloomberg, також одна з цілей – домовитися про те, як залучити до мирного процесу Росію.

Потім погоджену позицію передадуть Кремлю. Хоча Володимир Путін нещодавно заявив, що не розуміє, з ким вести переговори в Україні. При цьому він тисне на інших партнерів, відмовляючи від участі у саміті. На думку глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, якщо Путін так сильно цього не хоче, значить форум важливий.

З цієї точки зору справді важливо залучити якнайбільше делегацій.

Навіщо Україна кличе Байдена та Сі Цзіньпіна

Минулого тижня Зеленський запросив президента США Джо Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіна. Які не мають залишатися осторонь, якщо справді хочуть миру в Україні, а не "паузи між ударами", зазначив він.

Як пише Reuters, сумнівів щодо участі делегації з Вашингтона немає. Американська сторона була залучена до підготовки самого саміту як один з ключових гравців.

"Ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. І ми будемо представлені на цьому майбутньому саміті", - сказала прес-секретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, не уточнюючи, приїде Байден чи ні.

Володимир Зеленський упевнений, що Джо Байден потрібний саміту миру (фото Getty Images)

Участь Китаю бажана тому, що він має великий вплив на Росію. І якщо Пекін підтримає мирні ініціативи, Москві доведеться на це зважати. Україна розраховує не на захист з боку Китаю, а щоб він був хоча б присутній на форумі, казав Зеленський.

На думку політолога Володимира Фесенка, той переслідував різні мотиви, звертаючись до Сі та Байдена. Майже напевно китайського лідера у Швейцарії не буде. По-перше, нещодавно у травні він здійснив турне країнами Європи. По-друге, він апріорі не бере участі у самітах, якщо вони не переслідують китайські інтереси.

"Швидше за все було звернення до Сі Цзіньпіна, щоб нехай не він особисто, але Китай як учасник прибув на саміт. Тому що інакше він може втратити потенційну роль посередника у майбутніх переговорах", - розповів він у розмові з РБК-Україна.

Що стосується Байдена, то йдеться теж не так про участь, як про присутність. Фесенко вважає, що Україну влаштує навіть відеозвернення президента США. Це треба для надання більшої ваги, інакше Росія розцінить це як розбіжності між Києвом та Вашингтоном, занижуючи значення саміту.

"Якщо Байден не візьме участі у тій чи іншій формі, це опосередковано зіграє на користь Путіна. Недарма для нього боротьба проти саміту миру стала одним із головних зовнішніх пріоритетів. Не можна робити йому таких подарунків. Присутність Байдена – це акцент на статусі та протидії російським інтересам", – додав він.

Чи вплине їхня відсутність на підсумки саміту

Західні ЗМІ схиляються до того, що Байден пропустить саміт. Після зустрічі лідерів G7 в Італії 15 червня він вирушить на передвиборчий збір коштів у Лос-Анджелес, де до нього приєднаються актори Джордж Клуні, Джулія Робертс та екс-президент Барак Обама. Дане рішення підкреслює пріоритет - обійти Дональда Трампа в ключових штатах, що вагаються, пише Bloomberg.

Як і варто було очікувати, новина не сподобалася Володимиру Зеленському. За його словами, Байден потрібен саміту миру, і, якщо він не буде присутнім, "Путін аплодуватиме, причому стоячи".

Фесенко вважає, що рішення ухвалено у Білому домі, схоже, не з політичних, а особистісних причин. Ймовірно, Джо Байдену у його віці складно витримати два інтенсивні саміти поспіль, а попереду ще й виборча кампанія. На його думку, якщо казати про роботу над підсумковим документом, то краще, щоб делегацію очолив держсекретар Ентоні Блінкен.

"Він як керівник зовнішньополітичного відомства тут може активніше попрацювати", – наголошує політолог.

Участь китайської делегації залишається під великим питанням. Пекін вважається важливою фігурою для майбутнього мирного процесу з огляду на тісні зв'язки з Москвою, але й раніше пропускав більшість зустрічей.

Сі Цзіньпін майже напевно не приїде до Бюргенштока, та й взагалі цей саміт – не китайська гра (фото Getty Images)

Китай та низка інших країн так званого Глобального Півдня наполягають на залученні Росії до цього процесу одразу. Україна та її союзники проти. Принаймні доти, доки не буде погоджено основний набір принципів.

На зустрічі в Пекіні головний радник президента Бразилії Сельсо Аморім та міністр закордонних справ Китаю Ван І заявили, що підтримають мирну конференцію за рівної участі Росії та України.

За даними Politico, до цього Китай повідомив європейських дипломатів, що досі вагається щодо Швейцарії. Швидше за все Вана І там не буде, оскільки на 10-11 червня заплановано зустріч міністрів закордонних справ БРІКС у Нижньому Новгороді. І на ній Росія всіляко умовлятиме партнерів не їхати.

Днями прес-секретарка МЗС Китаю Мао Нін підтвердила, що позиція не змінилася і їй "нічим поділитися" щодо питання, чи буде представлена її країна. Хоча західна преса пише, що Індію та Бразилію представлять "молодші чиновники", так само може вчинити і Китай.

Участь американської та китайської делегацій не на найвищому рівні не вплине на результати саміту, пояснює Фесенко. Тому що, як правило, всі підсумкові рішення погоджують заздалегідь.

"Треба розуміти, що навіть якщо китайці приїдуть, вони нічого підписувати не будуть. Максимум той чи інший представник Китаю виступить як спостерігач. А приїде Байден чи ні, Росія в будь-якому разі оцінить саміт негативно", – зазначив він у коментарі РБК-Україна.

За його словами, Пекін продовжуватиме дотримуватися подвійної позиції, формально зберігаючи китайський "нейтралітет". Швейцарський форум – не китайська гра, тому він буде осторонь. Але все одно важливо залучити його хоч би у статусі спостерігача. Адже загалом подібних глобальних самітів не так багато. За рівнем представництва з ним може зрівнятися щорічний з'їзд на Генасамблею ООН та з натяжкою – конференції у Мюнхені та Давосі.

Які результати може забезпечити зустріч у Швейцарії

Два тижні тому президент Зеленський заявив, що союзники не штовхають Україну на переговори з Росією, але "в атмосфері світу це є". Він сподівається, що за підсумками саміту буде спільне комюніке про енергетичну безпеку, вільне судноплавство та обмін полоненими.

"Якщо буде серйозна кількість країн і відповідне комюніке, я вважаю, це буде наша дипломатична перевага. Після цього можна організовувати майданчики в тих чи інших країнах, де технічно буде опрацьовано кожен із цих пунктів. І тоді вже передавати план Росії", - зазначив він.

Володимир Зеленський розраховує на спільне комюніке за підсумками саміту щодо окремих пунктів "формули миру" (фото Getty Images)

Очевидно, зустріч у Швейцарії не приведе до великого прориву і не принесе негайного миру. Це неможливо навіть у теорії, наголошує Володимир Фесенко.

За його словами, саміт посилить переговорні позиції України на майбутнє. І доведе Путіну, що у світі підтримують альтернативну стратегію, а не його план із примусом до часткової капітуляції.

"Наразі запропоновано три теми – це компроміс для початку переговорів. "Формула миру" залишиться як наша стратегічна програма. А тут потрібна окрема стратегія та тактика покрокового залучення Росії до переговорного процесу. Але з вагомих позицій, коли за нами буде частина міжнародної спільноти. Це буде значний фактор, бо ми не самотужки запропонували компромісні варіанти, на які Путін має відповісти", – пояснив політолог.

Ще одним специфічним результатом стане легітимізація початку переговорного процесу. Бо до саміту позиція України – жодних переговорів із Путіним. По суті, одне з головних завдань і полягає в тому, щоб легітимізувати цей процес для багатьох українців та у світі, додав він.

Раніше стало відомо, що в Євросоюзі нібито роздумують, щоб наступну конференцію провести вже з Росією. За даними Bloomberg, вона може пройти восени у Саудівській Аравії.

Фесенко сумнівається, що ідею реально обговорюють, оскільки Брюссель зазвичай не веде таємної дипломатії. Сама ж ідея скидається на ініціативу Бразилії та Китаю про те, щоб посадити Україну та РФ за стіл переговорів, але вона досі має суто абстрактний характер.

Якщо таке рішення і з'явиться, то не раніше виборів до Європарламенту та оновлення керівництва ЄС. Тому малоймовірно, щоб наступний саміт пройшов восени у Саудівській Аравії. Як показав досвід, організація таких зустрічей займає щонайменше кілька місяців.

Перед публікацією тексту на Reuters вийшла новина про нібито відмову Китаю від участі у мирній конференції у Швейцарії. Інформація дається з посиланням на джерела, офіційного підтвердження поки немає.

При підготовці використовувалися: матеріали Bloomberg, Reuters, Politico, заяви президента Володимира Зеленського, українських та закордонних чиновників, коментарі політолога Володимира Фесенка.