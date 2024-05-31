(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет

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Что известно о саммите и участниках

Саммит мира пройдет 15-16 июня 2024 года на курорте Бюргеншток неподалеку от Люцерна. Впервые украинская сторона заговорила о встрече весной 2023-го, называя желаемую дату -500 дней с начала полномасштабной российской агрессии. Однако на конкретику вышли только минувшей зимой.

В 2022 году президент Владимир Зеленский представил "формулу мира" из 10 пунктов. Для ее реализации проводились встречи на уровне советников в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе. В январе 2024-го стало известно, что первый глобальный саммит примет Швейцария.

На него пригласили более 160 делегаций, включая членов G7, G20, БРИКС, Ватикан, Евросоюз, Совет Европы и ОБСЕ. На конец мая участие подтвердили около 90 стран – от Кот-д'Ивуара и Кабо-Верде до Индии и Западной Европы. Многие из них будут представлены на высшем уровне. На форум приедут президент Франции Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Олаф Шольц, японский премьер Фумио Кисида и другие лидеры.

Россию на саммит не позвали.

Саммит мира пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток (фото burgenstockresort.com)

"Между 2014 и 2022 годами мы провели около 200 раундов переговоров с Россией в разных форматах, но ничего не работало, и все закончилось полномасштабным вторжением. Поэтому глупо сажать Россию за стол переговоров, если ее нельзя заставить действовать честно", – объяснял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Первый саммит нужен для наработки плана достижения мира для Украины. Все пункты украинской формулы на него выносить не будут. Похоже, из-за компромисса и с целью привлечь как можно больше участников, поэтому ограничились тремя темами: энергетическая и ядерная безопасность, свобода судоходства, обмен пленными (возвращение депортированных детей).

Отвечать за их продвижение будут конкретные страны. Как пишет Bloomberg, также одна из целей – договориться о том, как привлечь к мирному процессу Россию.

Затем согласованную позицию передадут Кремлю. Хотя Владимир Путин недавно заявил, что не понимает, с кем вести переговоры в Украине. При этом он давит на других партнеров, отговаривая от участия в саммите. По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, если Путин так сильно этого не хочет, значит форум важен.

С этой точки зрения действительно важно привлечь как можно больше делегаций.

Зачем Украина зовет Байдена и Си Цзиньпина

На прошлой неделе Зеленский пригласил президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина. Которые не должны оставаться в стороне, если действительно хотят мира в Украине, а не "паузы между ударами", отметил он.

Как пишет Reuters, сомнений в участии делегации из Вашингтона нет. Американская сторона была вовлечена в подготовку самого саммита как один из ключевых игроков.

"Мы активно участвовали в каждом из предыдущих украинских мирных саммитов. И мы будем представлены на этом будущем саммите", – сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, не уточняя, приедет Байден или нет.

Владимир Зеленский уверен, что Джо Байден нужен саммиту мира (фото Getty Images)

Участие Китая желательно потому, что у него большое влияние на Россию. И если Пекин поддержит мирные инициативы, Москве придется с этим считаться. Украина рассчитывает не на защиту со стороны Китая, а чтобы он хотя бы присутствовал на форуме, говорил Зеленский.

По мнению политолога Владимира Фесенко, тот преследовал разные мотивы, обращаясь к Си и Байдену. Почти наверняка китайского лидера в Швейцарии не будет. Во-первых, недавно в мае он совершил турне по странам Европы. Во-вторых, он априори не участвует в саммитах, если они не преследуют китайские интересы.

"Скорее всего было обращение к Си Цзиньпину, чтобы пускай не он лично, но Китай как участник прибыл на саммит. Потому что иначе он может потерять потенциальную роль посредника в будущих переговоров", – рассказал он в беседе с РБК-Украина.

Что касается Байдена, то речь тоже идет не столько об участии, сколько о присутствии. Фесенко полагает, что Украину устроит даже видеообращение президента США. Это нужно для придания большего веса, иначе Россия расценит это как разногласия между Киевом и Вашингтоном, занижая значение саммита.

"Если Байден не примет участие в той или иной форме, это косвенно сыграет в пользу Путина. Недаром для него борьба против саммита мира стала одним из главных внешних приоритетов. Нельзя делать ему таких подарков. Присутствие Байдена – это акцент на статусе и противодействии российским интересам", – добавил он.

Повлияет ли их отсутствие на итоги саммита

Западные СМИ склоняются к тому, что Байден пропустит саммит. После встречи лидеров G7 в Италии 15 июня он отправится на предвыборный сбор средств в Лос-Анджелес, где к нему присоединятся актеры Джордж Клуни, Джулия Робертс и экс-президент Барак Обама. Данное решение подчеркивает приоритет на то, чтобы обойти Дональда Трампа в ключевых колеблющихся штатах, пишет Bloomberg.

Как и стоило ожидать, новость не понравилась Владимиру Зеленскому. По его словам, Байден нужен саммиту миру, и, если он не будет присутствовать, "Путин будет аплодировать, причем стоя".

Фесенко считает, что решение принятов Белом доме, похоже, не по политическим, а личностным причинам. Вероятно, Джо Байдену в его возрасте сложно выдержать два интенсивных саммита подряд, а впереди еще и избирательная кампания. По его мнению, если говорить о работе над итоговым документом, то лучше, чтобы делегацию возглавил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Он как руководитель внешнеполитического ведомства здесь может более активно поработать", – подчеркивает политолог.

Участие китайской делегации остается под большим вопросом. Пекин считается важной фигурой для будущего мирного процесса, учитывая тесные связи с Москвой, но и раньше пропускал большинство встреч.

Си Цзиньпин почти наверняка не приедет в Бюргеншток, да и вообще этот саммит - не китайская игра (фото Getty Images)

Китай и ряд других стран так называемого Глобального Юга настаивают на привлечении России к этому процессу сразу. Украина и ее союзники против. По крайней мере до тех пор, пока не будет согласован основной набор принципов.

На встрече в Пекине главный советник президента Бразилии Сельсо Аморим и министр иностранных дел Китая Ван И заявили, что поддержат мирную конференцию при равном участии России и Украины.

По данным Politico, до этого Китай сообщил европейским дипломатам, что еще колеблется насчет Швейцарии. Скорее всего Вана И там не будет, так как на 10-11 июня запланирована встреча министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде. И на ней Россия всячески будет отговаривать партнеров.

На днях пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин подтвердила, что позиция не изменилась и ей "нечем поделиться" по вопросу, будет ли представлена ее страна. Хотя западная пресса пишет, что Индию и Бразилию представят "младшие чиновники", так же может поступить и Китай.

Участие американской и китайской делегаций не на высшем уровне не повлияют на результаты саммита, объясняет Фесенко. Потому что, как правило, все итоговые решения согласовывают заранее.

"Нужно понимать, что даже если китайцы приедут, они ничего подписывать не будут. Максимум тот или иной представитель Китая выступит в качестве наблюдателя. А приедет Байден или нет, Россия в любом случае оценит саммит отрицательно", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, Пекин продолжит придерживаться двойной позиции, формально сохраняя китайский "нейтралитет". Швейцарский форум – не китайская игра, поэтому он будет в стороне. Но все равно важно привлечь хотя бы в статусе наблюдателя. Ведь в целом подобных глобальных саммитов не так много. По уровню представительства с ним может сравниться ежегодный съезд на Генассамблею ООН и с натяжкой – конференции в Мюнхене и Давосе.

Какие результаты может обеспечить встреча в Швейцарии

Две недели назад президент Зеленский заявил, что союзники не толкают Украину на переговоры с Россией, но "в атмосфере мира это есть". Он надеется, что по итогам саммита будет совместное коммюнике об энергетической безопасности, свободном судоходстве и обмене пленными.

"Если будет серьезное количество стран и соответствующее коммюнике, я считаю, это будет наше дипломатическое преимущество. После этого можно организовывать площадки в тех или иных странах, где технически будет проработан каждый из этих пунктов. И тогда уже передавать план России", – отметил он.

Владимир Зеленский рассчитывает на совместное коммюнике по итогам саммита по отдельным пункам "формулы мира" (фото Getty Images)

Очевидно, встреча в Швейцарии не приведет к большому прорыву и не принесет немедленного мира. Это невозможно даже в теории, подчеркивает Владимир Фесенко.

По его словам, саммит усилит переговорные позиции Украины на будущее. И докажет Путину, что в мире поддерживают альтернативную стратегию, а не его план с принуждением к частичной капитуляции.

"Сейчас предложены три темы – это компромисс для начала переговоров. "Формула мира" останется как наша стратегическая программа. А здесь нужна отдельная стратегия и тактика пошагового привлечения России к переговорному процессу. Но с весомых позиций, когда за нами будет часть международного сообщества. Это будет значительный фактор, потому что мы не в одиночку предложили компромиссные варианты, на которые Путин должен ответить", – объяснил политолог.

Еще одним специфическим результатом станет легитимизация начала переговорного процесса. Потому что до саммита позиция Украины – никаких переговоров с Путиным. По сути, одна из главных задач и состоит в том, чтобы легитимизировать этот процесс для многих украинцев и в мире, добавил он.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе якобы раздумывают над тем, чтобы следующую конференцию провести уже с Россией. По данным Bloomberg, она может пройти осенью в Саудовской Аравии.

Фесенко сомневается, что идею реально обсуждают, поскольку обычно Брюссель не ведет тайную дипломатию. Сама же идея смахивает на инициативу Бразилии и Китая о том, чтобы усадить Украину и РФ за стол переговоров, но она до сих пор носит сугубо абстрактный характер.

Если такое решение и появится, то не раньше выборов в Европарламент и обновления руководства ЕС. Поэтому маловероятно, чтобы следующий саммит прошел осенью в Саудовской Аравии. Как показал опыт , организация таких встреч занимает как минимум несколько месяцев.

Перед публикацией текста на Reuters вышла новость о якобы отказе Китая от участия в мирной конференции в Швейцарии. Информация дается со ссылкой на истоничники, официального подтверждения пока нет.

При подготовке использовались: материалы Bloomberg, Reuters, Politico, заявления президента Владимира Зеленского, украинских и зарубежных чиновников, комментарии политолога Владимира Фесенко.