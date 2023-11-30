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"Не треба боятися діалогу". Глава МЗС Австрії привітав запрошення Лаврова на зустріч ОБСЄ

Фото: міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг привітав рішення запросити главу МЗС Росії Сергія Лаврова на зустріч ОБСЄ в Скоп’є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Puls24.

Минулого року Шалленберг  був єдиним західним главою МЗС, який розкритикував відмову в запрошенні Лаврова на зустріч ОБСЄ з боку Польщі, яка тоді головувала в організації.

"Як Захід, ми не повинні боятися сідати за стіл переговорів з росіянами. Я вважаю, що тенденція занурюватися у власні ехо-камери в зовнішній політиці небезпечна для життя", - зазначив австрійський міністр.

За його словами, в ОБСЄ здійснюється дипломатія, за яку він сам виступає.

"Це класичний мультилатералізм у найкращому розумінні цього слова", - додав глава МЗС Австрії.

Бойкот саміту ОБСЄ

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Болгарія відкриє свій повітряний простір для літака міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Це необхідно, щоб він потрапив на зустріч ОБСЄ, яка відбудеться у Скоп'є (Північна Македонія).

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна бойкотуватиме засідання в Північній Македонії через анонсовану участь на зустрічі ОБСЄ в Північній Македонії представників країни-агресора. Чиновник додав, що Росія зловживає платформою цієї організації.

Крім того, у вівторок, 28 листопада, міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії також заявили про рішення не брати участь у зустрічі ОБСЄ, оскільки на неї приїде голова МЗС РФ Лавров. Дозвіл на його приїзд до Скоп'є дала влада Північній Македонії, яка нині головує в організації.

Пізніше міністр закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк теж відмовився від участі у майбутньому саміті ОБСЄ.

Як заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, він має підтвердження від деяких своїх колег щодо того, що вони також не приїдуть на зустріч міністрів ОБСЄ. За його словами, країн, які "не згодні за участю Лаврова - понад чотири".

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ОБСЄРосійська ФедераціяАвстріяЛавров