"Не соответствует действительности": Чернышов опроверг информацию о назначении главой КГГА

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов назвал недостоверной информацию о назначении его главой Киевской городской государственной администрации. По его словам, слухи о том, что его куда-то назначают, появляются почти каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Алексея Чернышова в Facebook .

"Итак, сегодняшняя информация о моем назначении на должность главы КГГА не соответствует действительности. Я продолжаю работать в должности министра развития общин и территорий Украины", - заявил министр.

По его словам, развитие регионов Украины - приоритет работы правительства и Минрегиона, в частности.

"Киевщина и город Киев не является исключением. Вместе с командой работаем над тем, чтобы каждая община стала экономически успешной и комфортной для людей. Всем также желаю плодотворной работы", - резюмировал Алексей Чернышов.