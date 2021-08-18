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"Не соответствует действительности": Чернышов опроверг информацию о назначении главой КГГА

Автор: Наталия Гурковская

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов назвал недостоверной информацию о назначении его главой Киевской городской государственной администрации. По его словам, слухи о том, что его куда-то назначают, появляются почти каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Алексея Чернышова в Facebook.

"Итак, сегодняшняя информация о моем назначении на должность главы КГГА не соответствует действительности. Я продолжаю работать в должности министра развития общин и территорий Украины", - заявил министр.

По его словам, развитие регионов Украины - приоритет работы правительства и Минрегиона, в частности.

"Киевщина и город Киев не является исключением. Вместе с командой работаем над тем, чтобы каждая община стала экономически успешной и комфортной для людей. Всем также желаю плодотворной работы", - резюмировал Алексей Чернышов.

Напомним, ранее министр развития общин и территорий Алексей Чернышов сообщил об утверждении нового порядка присвоения адресов объектам строительства и недвижимости.

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Алексей Чернышов