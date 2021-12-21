"Не шестая слева третий ряд". Зеленский призвал избавиться от комплекса страны третьего мира

Президент Украины Владимир Зеленский призвал избавиться от комплекса страны третьего мира. По его словам, у нашей страны огромный потенциал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

"Украина нужна Европе, а не наоборот. Это амбициозность, изменение собственного восприятия...", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина - сильная и самодостаточная страна. По его словам, она прежде всего рассчитывает на себя.

"Не шестая слева третий ряд, а драйвер процесса", - подытожил президент.