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"Не шоста зліва третій ряд". Зеленський закликав позбутися комплексу країни третього світу

Автор: Іванна Шовкун

Президент України Володимир Зеленський закликав позбутися комплексу країни третього світу. За його словами, у нашої країни величезний потенціал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час конференції керівників закордонних дипломатичних установ України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

"Україна потрібна Європі, а не навпаки. Це амбітність, зміна власного сприйняття...", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Україна - сильна та самодостатня країна. За його словами, вона насамперед розраховує на себе.

"Не шоста ліворуч третій ряд, а драйвер процесу", - підсумував президент.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україні потрібна чітка тимчасова перспектива від НАТО щодо вступу в Альяснс. Він зазначив, що країна прагне її отримати у 2022 році.

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Володимир ЗеленськийУкраїна