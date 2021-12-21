"Не шоста зліва третій ряд". Зеленський закликав позбутися комплексу країни третього світу

Президент України Володимир Зеленський закликав позбутися комплексу країни третього світу. За його словами, у нашої країни величезний потенціал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час конференції керівників закордонних дипломатичних установ України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".
"Україна потрібна Європі, а не навпаки. Це амбітність, зміна власного сприйняття...", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що Україна - сильна та самодостатня країна. За його словами, вона насамперед розраховує на себе.
"Не шоста ліворуч третій ряд, а драйвер процесу", - підсумував президент.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україні потрібна чітка тимчасова перспектива від НАТО щодо вступу в Альяснс. Він зазначив, що країна прагне її отримати у 2022 році.