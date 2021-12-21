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"Не шестая слева третий ряд". Зеленский призвал избавиться от комплекса страны третьего мира

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Украина, Вторник 21 декабря 2021 11:55
"Не шестая слева третий ряд". Зеленский призвал избавиться от комплекса страны третьего мира Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Президент Украины Владимир Зеленский призвал избавиться от комплекса страны третьего мира. По его словам, у нашей страны огромный потенциал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

"Украина нужна Европе, а не наоборот. Это амбициозность, изменение собственного восприятия...", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина - сильная и самодостаточная страна. По его словам, она прежде всего рассчитывает на себя.

"Не шестая слева третий ряд, а драйвер процесса", - подытожил президент.

Напомним, Зеленский заявил, что Украине необходима четкая временная перспектива от НАТО относительно вступления в Альяснс. Он отметил, что страна стремится ее получить в 2022 году.

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Владимир Зеленский Украина
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