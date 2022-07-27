ua ru
Ср, 27 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Не пытайтесь их перекричать". Кулеба призвал Запад закрыть российские госСМИ

Новина українською →
Киев, Среда 27 июля 2022 12:16
"Не пытайтесь их перекричать". Кулеба призвал Запад закрыть российские госСМИ Фото: Кулеба призвал Запад закрыть российские госСМИ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские государственные СМИ не являются альтернативной точкой зрения и не имеют ничего общего со свободой медиа. Их единственная цель - исказить реальность.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Российские государственные СМИ не являются альтернативной точкой зрения и не имеют ничего общего со свободой медиа. Это государственная пропаганда, единственная цель которой - исказить реальность, разрушить демократию и уничтожить свободу слова. Не пытайтесь их перекричать, просто закройте их", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что у президента России Владимира Путина запретили государственным СМИ тиражировать тему 100 дней войны против Украины. И вообще акцентировать внимание на продолжительности вторжения.

Как известно, ряд стран в Европе уже отказались от трансляции российских телеканалов. В частности, недавно трансляцию пропагандистских новостей запретили в Молдове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дмитрий Кулеба
NEWS
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
DAILY
"Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин