"Не пытайтесь их перекричать". Кулеба призвал Запад закрыть российские госСМИ

Российские государственные СМИ не являются альтернативной точкой зрения и не имеют ничего общего со свободой медиа. Их единственная цель - исказить реальность.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Российские государственные СМИ не являются альтернативной точкой зрения и не имеют ничего общего со свободой медиа. Это государственная пропаганда, единственная цель которой - исказить реальность, разрушить демократию и уничтожить свободу слова. Не пытайтесь их перекричать, просто закройте их", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что у президента России Владимира Путина запретили государственным СМИ тиражировать тему 100 дней войны против Украины. И вообще акцентировать внимание на продолжительности вторжения.

Как известно, ряд стран в Европе уже отказались от трансляции российских телеканалов. В частности, недавно трансляцию пропагандистских новостей запретили в Молдове.

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