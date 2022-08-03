UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Не прячьтесь за женскими юбками": Данилов отреагировал на случаи бегства мужчин за границу

Фото: Секретарь СНБО Алексей Данилов (facebook.com/rnbou)
Автор: Олег Васкив

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, если мужчина во время войны не может держать оружие в руках, то всегда можно найти альтернативу. Однако ни в коем случае не убегать за границу.

Об этом чиновник сказал в интервью "24 канала", сообщает РБК-Украина.

"Нечего прятаться за женскими юбками и бежать из страны. Надо помогать. Не можете воевать и держать в руках оружие - помогайте другим способом. Находите любые возможности", - заявил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что несправедливо, когда одни мужчины защищают Украину, а другие - бегут из нее. В то же время, по его словам, другое дело, когда мужчин действительно не могут мобилизовать по определенным причинам.

"Когда мы все будем выполнять правовые действия и законы Конституции, все быстро станет на свои места. И выдумывать, что из-за петиции вас могут отпускать, то послушайте - так нельзя, работы в нашей стране больше, чем достаточно", - добавил чиновник.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете раздачи повесток на блокпостах и улицах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей ДаниловВойна России против Украины