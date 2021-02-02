"Не приведет к зависимости от Кремля": Герус поддержал импорт электроэнергии из России

Председатель энергетического комитета Верховной рады, автор поправок об импорте электроэнергии Андрей Герус заявил, что импорт тока из России и Беларуси "не приведет к энергетической зависимости Украины он Кремля".

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

"Много упреков, или некоторые делают политические упреки, что это влияет на энергетическую безопасность, импорт. Конечно, он не влияет, потому что идет мониторинг того, какой импорт, какая величина. И сегодня этот импорт составляет менее 5%, то есть такая величина никак не может повлиять на энергетическую безопасность", - считает Герус.

По данным НЭК "Укрэнерго", 5% от ежегодного потребления электроэнергии в Украине составляет почти 8 млрд кВт часов, что эквивалентно 12 млрд грн в год.

Напомним, с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России. С января 2021 происходит импорт российского тока с Беларуси.

Импорт стал возможен благодаря поправке Андрея Геруса, которую по его инициативе приняли еще осенью 2019 года.

Весной 2020 года, когда импорт привел к остановке шахт и электростанций, его временно запретили 31 декабря 2020 года.