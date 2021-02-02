"Не призведе до залежності від Кремля": Герус підтримав імпорт електроенергії з Росії

Голова енергетичного комітету Верховної ради, автор поправок про імпорт електроенергії Андрій Герус заявив, що імпорт струму з Росії і Білорусі "не призведе до енергетичної залежності України він Кремля".

Про це він заявив у відеозверенні, опублікованому на сторінці у Facebook.

"Багато є закидів, або деякі роблять політичні закиди, що це впливає на енергетичну безпеку, цей імпорт. Звичайно, він не впливає, тому що йде моніторинг того, який імпорт, яка величина. І сьогодні цей імпорт складає менш як 5%, тобто така величина аж ніяк не може вплинути на енергетичну безпеку", - вважає Герус.

За даними НЕК "Укренерго", 5% від щорічного споживання електроенергії в Україні складає майже 8 млрд кВт годин, що еквівалентно 12 млрд грн в рік.

Нагадаємо, з 1 лютого Україна розпочала імпорт електроенергії з Росії. З січня 2021 відбувається імпорт російського струму з Білорусі.

Імпорт став можливий завдяки поправці Андрія Геруса, яку за його ініціативи прийняли ще восени 2019 року.

Навесні 2020 року, коли імпорт призвів до зупинки шахт і електростанцій, його тимчасово заборонили 31 грудня 2020 року.