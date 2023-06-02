"Не підійшов клімат". Федоров розповів, що окупанти покидають Бердянський порт

Після сьогоднішнього вибуху, що відбувся в порту Бердянська, окупанти почали терміново покидати порт.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Окупанти терміново покидають Бердянський порт - мабуть, не підійшов клімат", - повідомив мер.

За його словами, після вибуху, який стався в порту Бердянська, ворог почав терміново вивозити обладнання та відводити кораблі, якими планував вивозити крадене зерно.

"Російським суднам в українському порту не місце", - наголосив він.

Вибухи в Бердянську

Сьогодні, 2 червня, в Бердянську пролунали вибухи. Українські військові влучили по позиціях загарбників.

Бердянська МВА повідомила, що російські окупанти почали виводити з Бердянського порту кораблі, які нещодавно зайшли туди для викрадення українських зернових та металобрухту.

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