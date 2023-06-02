"Не подошел климат". Федоров рассказал, что оккупанты покидают Бердянский порт
После сегодняшнего взрыва, произошедшего в порту Бердянска, оккупанты начали срочно покидать порт.
Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Оккупанты срочно покидают Бердянский порт - видимо, не подошел климат", - сообщил мэр.
По его словам, после взрыва, который произошел в порту Бердянска, враг начал срочно вывозить оборудование и отводить корабли, которыми планировал вывозить краденое зерно.
"Российским судам в украинском порту не место", - подчеркнул он.
Взрывы в Бердянске
Сегодня, 2 июня, в Бердянске раздались взрывы. Украинские военные попали по позициям захватчиков.
Бердянская МВА сообщила, что российские оккупанты начали выводить из Бердянского порта корабли, недавно зашедшие туда для похищения украинских зерновых и металлолома.
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