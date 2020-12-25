"Не отвечает потребностям времени": партия Порошенко в Киевсовете не поддержала бюджет-2021

Проект бюджета Киева на 2021 год содержит много коррупционных рисков, не отвечает требованиям времени и является откровенно политизированным. Поэтому фракция "Европейская солидарность" его не поддерживает.

Об этом заявил депутат Леонид Емец во время заседания Киевсовета, передает пресс-служба политсилы.

По его мнению, под прикрытием сотен страниц бюджета и колонок цифр происходит тихий, скрытый от посторонних глаз, перераспределение власти в Киеве.

"Проект бюджета, который мы получили, - это не о цифрах. Он абсолютно политический. Одной школе мы делаем ремонт - другой школе не делаем. Все зависит от того, депутаты каких фракций подавали соответствующее предложение", - отметил Емец.

Он также считает, что проект бюджета свидетельствует, что "центр принятия решений (по бюджету) находится не в Киевсовете, а где-то в высоких кабинетах, возможно, на улице Банковой и в кабинетах олигархов".

"Я обращаюсь к депутатам Киевского городского совета. Вас избрали киевляне. Не будьте слугами "слуг". Будьте исполнителем воли киевлян. Киевляне не хотят, чтобы был мост, который кормит "Слуг народа", - заявил Емец.

Емец также добавил, что позиция его фракции очень проста.

"Этот бюджет - не об интересах киевлян. Это - бюджет об интересах конкретной политической силы и их прихвостней. Мы не поддерживаем этот бюджет. Потому что "Европейская солидарность" не будет соучастником преступного распила бюджета, который освящается под давлением", - подчеркнул представитель партии Петра Порошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Киевская городская рада поддержала решение об увеличении доплат к зарплате медиков вторичного звена медучреждений с января 2021 года до 5000 грн и направила сэкономленные 422 миллиона гривен медицинского бюджета 2020 году на лечение больных COVID-19.