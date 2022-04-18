Укрзализныця назначила на 18 апреля 7 эвакуационных рейсов

Укрзализныця назначила на понедельник, 18 апреля, семь дополнительных эвакуационных пассажирских рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УЗ.

Перевозчик обращает внимание, что время отправления и прибытия поездов могут быть изменены, поэтому следует следить за актуальной информацией на сайте УЗ.

Напомним, ранее в Укрзализныце сообщили, что для пересечения границы со странами ЕС украинцам нужно иметь загранпаспорт.

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