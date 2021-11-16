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"Не обязаны этого делать": в Грузии объяснили, почему не пустили Денисову к Саакашвили

Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве юстиции Грузии рассказали, почему украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пустили к заключенному Михаилу Саакашвили. Ведомство поясняет, что законодательство их страны "такого не предусматривает".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sputnik.Грузия.

"Грузинское законодательство не предусматривает вход (в тюремную больницу - ред.) украинского омбудсмена, и такой необходимости нет, у нас нет такого обязательства. Соответственно, когда заключенный находится в лечебном заведении, мы обязаны максимально постараться оградить его здоровья. Именно с этим мотивом омбудсмена пока не пустили", - пояснил глава грузинского Минюста Рати Брегадзе.

Он считает, что омбудсмену Людмиле Денисовой необходимо выслушать позицию Минюста Грузии прежде чем "делать выводы после последней встречи с Саакашвили в тюрьме №12 в городе Рустави".

"Было бы хорошо, если бы мы встретились тогда, и она выслушала бы нашу позицию, и была бы учтена позиция обеих сторон", - добавил Брегадзе.

Напомним, сегодня 16 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что ей не разрешили навестить в тюрьме Михаила Саакашвили, однако о причинах ей пообещали сообщить позже.

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Михаил СаакашвилиГрузияТбилисиДенисова