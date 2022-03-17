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"Не Нюрнберг или Гаага". Латвия предлагает трибунал для России в Харькове или Мариуполе

Новина українською →
Латвия, Четверг 17 марта 2022 10:15
"Не Нюрнберг или Гаага". Латвия предлагает трибунал для России в Харькове или Мариуполе Фото: глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс (facebook.com.edgars.inkevics)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что проводить трибунал по военным преступлениям РФ надо не в Нюрнберге или Гааге. Его нужно провести в Харькове или Мариуполе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Латвии в Twitter.

"Трибунал по военным преступлениям РФ нужно проводить не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове. Ответственные должны получить серьезное наказание", - написал Ринкевичс.

Он также отметил необходимость предоставить Украине союзниками еще больше оружия для самозащиты.

"Это не о провоцирования России, а о спасении гражданского населения", - добавил министр.

Отметим, Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина внесла пункт о репарациях в свой иск против России.

Война РФ против Украины продолжается уже 22-й день. Подробнее о том, что происходит в стране в текстовом онлайне РБК-Украина.

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