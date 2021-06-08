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"Не надеяться на заморского дядю". Беларусь должна производить стрелковое оружие, - Лукашенко

Новина українською →
Беларусь, Вторник 08 июня 2021 12:41
"Не надеяться на заморского дядю". Беларусь должна производить стрелковое оружие, - Лукашенко Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлия Струк

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна должна иметь собственное производство стрелкового оружия. Такое заявление он сделал в ходе доклада об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает "Белта".

"Мы не собираемся кого-то побеждать. Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи... Если какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг будет понимать, что с нами лучше не связываться", - отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что не стоит рассчитывать на поставки оружия.

"Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться, и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое", - заявил белорусский лидер.

Напомним, ранее Лукашенко подписал закон об усилении ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Усиливается ответственность за участие и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Как писало РБК-Украина, ранее непризнанный президент Беларуси подписал указ о введении в республике так называемого Дня народного единства. Он будет отмечаться 17 сентября, в день вторжения Советского Союза в Польшу.

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