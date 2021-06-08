"Не надеяться на заморского дядю". Беларусь должна производить стрелковое оружие, - Лукашенко

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна должна иметь собственное производство стрелкового оружия. Такое заявление он сделал в ходе доклада об итогах работы и перспективах развития военно-промышленного комплекса.

"Мы не собираемся кого-то побеждать. Мы должны нанести неприемлемый ущерб противнику и должны защитить сами себя и свои семьи... Если какой-то конфликт, война, каждая семья, территориальные органы должны быть вооружены всем комплексом стрелкового оружия. Тогда враг будет понимать, что с нами лучше не связываться", - отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что не стоит рассчитывать на поставки оружия.

"Мы должны минимум оружия производить у себя. Потому что всякое может случиться, и надеяться на заморского какого-то дядю, что нам привезут оружие, не стоит. Надо иметь свое", - заявил белорусский лидер.