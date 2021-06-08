"Не сподіватися на заморського дядька". Білорусь повинна виробляти стрілецьку зброю, - Лукашенко

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна повинна мати власне виробництво стрілецької зброї. Таку заяву він зробив у ході доповіді про підсумки роботи та перспективи розвитку військово-промислового комплексу.

"Ми не збираємося когось перемагати. Ми повинні нанести невиправні збитки противнику і повинні захистити самі себе і свої сім'ї... Якщо якийсь конфлікт, війна, кожна сім'я, територіальні органи повинні бути озброєні всім комплексом стрілецької зброї. Тоді ворог буде розуміти, що з нами краще не зв'язуватися", - зазначив він.

Лукашенко підкреслив, що не варто розраховувати на поставки зброї.

"Ми повинні мінімум зброї виробляти у себе. Тому що всяке може трапитися, і сподіватися на заморського якогось дядька, що нам привезуть зброю, не варто. Треба мати свою", - заявив білоруський лідер.