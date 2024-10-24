"Не можемо собі дозволити": у Польщі пояснили, чому не передають Україні літаки МіГ-29

Польща почуватиметься "незахищеною", якщо передасть Україні хоча б десять літаків МіГ-29. Зараз триває заміна старих літаків на F-16 та F-35.

Про це заявив тимчасовий повірений Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню " Укрінформ ".

"За останні два роки Польща вже передала запасні частини та літаки МіГ-29. Ми фактично першими закликали союзників надати вам щось важче за "Джавеліни" - танки, МіГ-29 і старіші літаки. Зараз питання в тому, як нам забезпечити "заповнення прогалин" - є такий військовий термін",- розповів Лукасевич.

Він зазначив, що Польща має ще близько 10-15 таких літаків, які все ще використовуються як частина ППО. Станом на сьогодні Варшава здійснює масштабну трансформацію військово-повітряних сил, купуючи у партнерів літаки F-16 та F-35.

"Але процес ще триває, тому ми не можемо дозволити собі втратити навіть цей десяток МіГ-29, бо почуватимемося незахищеними", - сказав він.

Лукасевич закликав союзників як у двосторонньому форматі, так і на рівні НАТО допомогти заповнити прогалини, які створить передача МіГів. "По суті, це означає, що наші союзники мають надіслати до Польщі кілька ескадрилій інших літаків, щоб дати нам час наростити власні спроможності, аби ми змогли передати МіГи, які так потрібні українським пілотам", - повідомив дипломат.

МіГ-29

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали 8 липня у Варшаві безпекову угоду. У ній, зокрема, передбачається "розгляд можливості передачі ескадрильї МіГ-29 без шкоди для безпеки Польщі та оперативних можливостей повітряних сил Польщі".

Тоді під час пресконференції у Варшаві Зеленський підкреслював, що Україна дуже розраховує на ці пострадянські літаки, які модернізовано за стандартами НАТО. Своєю чергою Туск зазначав, що він не знає точної дати їх передачі Україні, оскільки зараз вони ще виконують місії з чергування у повітряному просторі НАТО.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час відвідання Києва зазначив, що Варшава може передати свої МіГи Україні тоді, коли союзники допоможуть польській стороні в місії Air Policing над Польщею.