"Не можем себе позволить": в Польше пояснили, почему не передают Украине самолеты МиГ-29

Польша будет чувствовать себя "незащищенной", если передаст Украине хотя бы десять самолетов МиГ-29. Сейчас идет замена старых самолетов на F-16 и F-35.

Об этом заявил временный поверенный Польши в Украине Петр Лукасевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию " Укринформ ".

"За последние два года Польша уже передала запасные части и самолеты МиГ-29. Мы фактически первыми призвали союзников предоставить вам что-то тяжелее "Джавелинов" - танков, МиГ-29 и более старых самолетов. Сейчас вопрос в том, как нам обеспечить "заполнение пробелов" - есть такой военный термин", - рассказал Лукасевич.

Он отметил, что у Польши еще около 10-15 таких самолетов, которые все еще используются как часть ПВО. На сегодняшний день Варшава осуществляет масштабную трансформацию военно-воздушных сил, покупая у партнеров самолеты F-16 и F-35.

"Но процесс еще продолжается, поэтому мы не можем позволить себе потерять даже этот десяток МиГ-29, потому что будем чувствовать себя незащищенными", - сказал он.

Лукасевич призвал союзников как в двустороннем формате, так и на уровне НАТО помочь восполнить пробелы, которые создаст передача МиГ. "По сути, это означает, что наши союзники должны прислать в Польшу несколько эскадрилий других самолетов, чтобы дать нам время нарастить собственные возможности, чтобы мы смогли передать МиГи, которые так нужны украинским пилотам", - сообщил дипломат.

МиГ-29

Напомним, президент УкраиныВладимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали 8 июля в Варшаве соглашение о безопасности. В ней, в частности, предполагается "рассмотрение возможности передачи эскадрильи МиГ-29 без ущерба безопасности Польши и оперативным возможностям воздушных сил Польши".

Тогда во время пресс-конференции в Варшаве Зеленский подчеркивал, что Украина очень рассчитывает на эти постсоветские самолеты, модернизированные по стандартам НАТО. В свою очередь, Туск отмечал, что он не знает точной даты их передачи Украине, поскольку сейчас они еще выполняют миссии по дежурству в воздушном пространстве НАТО.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский во время посещения Киева отметил, что Варшава может передать свои МиГи Украине тогда, когда союзники помогут польской стороне в миссии Air Policing над Польшей.