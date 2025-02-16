Стубб про членство України в ЄС і НАТО: не може бути жодної дискусії

Він поділився своїм баченням того, як може розвиватися процес досягнення миру в Україні. Александр Стубб заявив, що цей процес, на його думку, складатиметься з трьох етапів.

За словами Стубба, перший охоплює попередні переговори, в рамках яких необхідно переозброїти Україну і чинити максимальний тиск на Росію, що передбачає введення санкцій і заморожування активів. У цей момент США також правомірно порушують питання про тимчасові заходи безпеки для України, але тривалість цього етапу залишається невідомою.

"Тут українці повинні взяти на себе керівну роль. Європа буде їх підтримувати", - зазначив політик, додавши, що США мають виступити як остання інстанція, підтримуючи Україну в досягненні своїх цілей.

Передбачається укладення угоди про припинення вогню, яка, як підкреслив Стубб, не є мирним процесом, а лише тимчасовим заходом.

Припинення вогню має включати демаркацію кордону і міжнародний моніторинг. У цей період обговорюються інші заходи, такі як обмін полоненими, повернення викрадених дітей і можливі санкції.

"Якщо Росія знову нападе на Україну, то Україну буде автоматично прийнято до НАТО", - заявив Стубб, вказавши, що це крайній захід, який має бути передбачений.

Також він зазначив, що ключовими принципами, які мають бути забезпечені в процесі миру, є незалежність, суверенітет і територіальна цілісність України. Стубб навів приклад Другої світової війни, коли Фінляндія зберегла суверенітет, але втратила частину території та свободу вибору зовнішньополітичних союзів.

"Є дві червоні лінії, за якими не може бути жодної дискусії - це членство України в ЄС і НАТО", - наголосив він. Стубб запевнив, що українці вже ведуть переговори про вступ до ЄС, і в майбутньому Україна стане частиною НАТО.

Згідно із заявою Стубба, кінцева мета - повне визнання України як суверенної європейської держави з гарантованою безпекою і членством у НАТО.