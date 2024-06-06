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"Не мирні переговори". Шольц розповів про цілі саміту миру

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц применшив очікування від мирного саміту, який відбудеться у Швейцарії в середині червня. При цьому він розповів про цілі зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Там не буде мирних переговорів. Ми все ще далекі від цього, поки Росія вірить, що зможе досягти своїх цілей на полі бою", - заявив він.

За словами канцлера, йдеться про залучення країн усього світу, щоб дати зрозуміти Москві, що міжнародне право і Статут ООН діють. Він підкреслив, що Росія повинна вивести свої війська з України.

"Бундесвер має бути посилений, а Україна повинна отримати допомогу. Але в тому, що громадяни турбуються про мир, немає нічого наївного або непристойного", - додав Шольц. 

Саміт миру

Наприкінці наступного тижня у Швейцарії відбудеться саміт миру, в якому можуть взяти участь представники понад 150 країн. Очікується, що на саміті обговорюватимуть формулу миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський.

При цьому агресор Росія не була запрошена на саміт. В Офісі президента вважають, що присутність російської сторони може негативно вплинути на пошук рішень і завадить досягненню мирних цілей.

Однак частина країн відмовилися від участі в конференції, заявляючи про те, що для досягнення миру в саміті мають брати участь обидві сторони конфлікту.

Раніше свою участь у саміті миру підтвердив Сінгапур.

При цьому ЗМІ розповіли, які країни Південно-Східної Азії братимуть участь у саміті миру.

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Олаф ШольцВійна Росії проти УкраїниСаміт миру