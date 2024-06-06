"Не мирні переговори". Шольц розповів про цілі саміту миру

"Там не буде мирних переговорів. Ми все ще далекі від цього, поки Росія вірить, що зможе досягти своїх цілей на полі бою", - заявив він.

За словами канцлера, йдеться про залучення країн усього світу, щоб дати зрозуміти Москві, що міжнародне право і Статут ООН діють. Він підкреслив, що Росія повинна вивести свої війська з України.

"Бундесвер має бути посилений, а Україна повинна отримати допомогу. Але в тому, що громадяни турбуються про мир, немає нічого наївного або непристойного", - додав Шольц.