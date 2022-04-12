"Не идти на поводу у моды": Макрон подтвердил отсутствие планов приехать в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон еще раз заявил, что пока не планирует посещать Киев. Он добавил, что не хочет "идти на поводу у моды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Во время пресс-конференции в Мюлузе президент Франции заявил, что не хочет "идти на поводу у моды" и посетить Украину после визитов ряда европейских лидеров и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. При этом Макрон посчитал визит в столицу Украины полезным. "Я просто считаю, что призвание президента республики - продолжать говорить со всеми и всеми, и ехать в Киев то-то предлагать, но не раньше", - добавил он.