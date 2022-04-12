"Не йти на поводу у моди": Макрон підтвердив відсутність планів приїхати до Києва

Президент Франції Еммануель Макрон ще раз заявив, що поки не планує відвідувати Київ. Він додав, що не хоче "йти на поводу у моди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Під час пресконференції в Мюлузі президент Франції заявив, що не хоче "йти на поводу у моди" і відвідати Україну після візитів ряду європейських лідерів і голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен.
При цьому Макрон вважав візит до столиці України корисним. "Я просто вважаю, що покликання президента республіки - продовжувати говорити з усіма і всіма, і їхати до Києва щось пропонувати, але не раніше", - додав він.
Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що прагне приїхати до Києва для досягнення конкретного результату в питанні припинення війни Росії проти України, а не просто заради візиту.
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