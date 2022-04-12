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"Не идти на поводу у моды": Макрон подтвердил отсутствие планов приехать в Киев

Новина українською →
Париж, Вторник 12 апреля 2022 19:25
"Не идти на поводу у моды": Макрон подтвердил отсутствие планов приехать в Киев Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эммануэль Макрон еще раз заявил, что пока не планирует посещать Киев. Он добавил, что не хочет "идти на поводу у моды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Во время пресс-конференции в Мюлузе президент Франции заявил, что не хочет "идти на поводу у моды" и посетить Украину после визитов ряда европейских лидеров и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

При этом Макрон посчитал визит в столицу Украины полезным. "Я просто считаю, что призвание президента республики - продолжать говорить со всеми и всеми, и ехать в Киев то-то предлагать, но не раньше", - добавил он.

Напомним, ранее Макрон заявил, что стремится приехать в Киев для достижения конкретного результата в вопросе прекращения войны России против Украины, а не просто ради визита.

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