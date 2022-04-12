"Не йти на поводу у моди": Макрон підтвердив відсутність планів приїхати до Києва

Президент Франції Еммануель Макрон ще раз заявив, що поки не планує відвідувати Київ. Він додав, що не хоче "йти на поводу у моди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Під час пресконференції в Мюлузі президент Франції заявив, що не хоче "йти на поводу у моди" і відвідати Україну після візитів ряду європейських лідерів і голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен. При цьому Макрон вважав візит до столиці України корисним. "Я просто вважаю, що покликання президента республіки - продовжувати говорити з усіма і всіма, і їхати до Києва щось пропонувати, але не раніше", - додав він.