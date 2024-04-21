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"Не хвилюйтесь, точно будуть": посол Данії сказав, коли Україна отримає F-16

Фото: Данія передасть Україні всі обіцяні винищувачі (wikipedia.org)
Автор: Каріна Левицька

Данія відправить Україні всі ті винищувачі F-16, про які було оговорено раніше між керівництвом країн.

Про це розповів посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми-Україна"

"Не хвилюйтесь. Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації", - сказав Міккельсен.

Посол пояснив, що Данія нині розформовує свій парк, адже невдовзі країна отримає нове покоління літаків - F-35.

"Частина буде доставлена до Аргентини. Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені, як і обіцяли", - наголосив він.

Водночас на питання журналістки щодо того, коли все ж таки Україна отримає літаки, посол нагадав слова прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, яка раніше повідомляла, що Данія передасть Україні винищувачі F-16 влітку цього року.

Міккельсен зауважив, що наразі не відомо, коли точно це буде, але за його словами, це точно відбудеться влітку.

 

Допомога Данії

Зауважимо, що Данія є однієї з країн-партнерів України, яка постійно надає нашій країні військову та гуманітарну допомогу, а також підтримує санкції проти Росії.

Відомо, що Данія вже надала Україні артилерію, а також приєдналася до авіаційної коаліції з навчання та передачі винищувачів F-16.

На початку місяця ми писали, що Данія почала роботу над новим пакетом військової допомоги, який має посилити оборону України.

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