"Не хвилюйтесь, точно будуть": посол Данії сказав, коли Україна отримає F-16

"Не хвилюйтесь. Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації", - сказав Міккельсен.

Посол пояснив, що Данія нині розформовує свій парк, адже невдовзі країна отримає нове покоління літаків - F-35.

"Частина буде доставлена до Аргентини. Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені, як і обіцяли", - наголосив він.

Водночас на питання журналістки щодо того, коли все ж таки Україна отримає літаки, посол нагадав слова прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, яка раніше повідомляла, що Данія передасть Україні винищувачі F-16 влітку цього року.

Міккельсен зауважив, що наразі не відомо, коли точно це буде, але за його словами, це точно відбудеться влітку.