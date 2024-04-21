"Не хвилюйтесь, точно будуть": посол Данії сказав, коли Україна отримає F-16
Данія відправить Україні всі ті винищувачі F-16, про які було оговорено раніше між керівництвом країн.
Про це розповів посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ми-Україна"
"Не хвилюйтесь. Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації", - сказав Міккельсен.
Посол пояснив, що Данія нині розформовує свій парк, адже невдовзі країна отримає нове покоління літаків - F-35.
"Частина буде доставлена до Аргентини. Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені, як і обіцяли", - наголосив він.
Водночас на питання журналістки щодо того, коли все ж таки Україна отримає літаки, посол нагадав слова прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, яка раніше повідомляла, що Данія передасть Україні винищувачі F-16 влітку цього року.
Міккельсен зауважив, що наразі не відомо, коли точно це буде, але за його словами, це точно відбудеться влітку.
Допомога Данії
Зауважимо, що Данія є однієї з країн-партнерів України, яка постійно надає нашій країні військову та гуманітарну допомогу, а також підтримує санкції проти Росії.
Відомо, що Данія вже надала Україні артилерію, а також приєдналася до авіаційної коаліції з навчання та передачі винищувачів F-16.
На початку місяця ми писали, що Данія почала роботу над новим пакетом військової допомоги, який має посилити оборону України.
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