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"Не волнуйтесь, точно будут": посол Дании сказал, когда Украина получит F-16

Украина, Воскресенье 21 апреля 2024 20:52
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"Не волнуйтесь, точно будут": посол Дании сказал, когда Украина получит F-16 Фото: Дания передаст Украине все обещанные истребители (wikipedia.org)
Автор: Карина Левицкая

Дания отправит Украине все те истребители F-16, о которых было оговорено ранее между руководством стран.

Об этом рассказал посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ми-Україна"

"Не волнуйтесь. Самолеты для Украины точно будут. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации", - сказал Миккельсен.

Посол пояснил, что Дания сейчас расформировывает свой парк, ведь вскоре страна получит новое поколение самолетов - F-35.

"Часть будет доставлена в Аргентину. Нечего волноваться. F-16 будут доставлены как и обещали", - подчеркнул он.

В то же время на вопрос журналистки относительно того, когда все же Украина получит самолеты, посол напомнил слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая ранее сообщала, что Дания передаст Украине истребители F-16 летом этого года.

Миккельсен отметил, что пока не известно, когда точно это будет, но по его словам, это точно произойдет летом.

Помощь Дании

Заметим, что Дания является одной из стран-партнеров Украины, постоянно оказывающей нашей стране военную и гуманитарную помощь, а также поддерживает санкции против России.

Известно, что Дания уже предоставила Украине артиллерию, а также присоединилась к авиационной коалиции по обучению и передаче истребителей F-16.

В начале месяца мы писали, что Дания начала работу над новым пакетом военной помощи, который должен усилить оборону Украины.

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