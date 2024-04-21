"Не волнуйтесь, точно будут": посол Дании сказал, когда Украина получит F-16

Дания отправит Украине все те истребители F-16, о которых было оговорено ранее между руководством стран.

Об этом рассказал посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Ми-Україна "

"Не волнуйтесь. Самолеты для Украины точно будут. Это весь наш парк F-16, который сейчас выводится из эксплуатации", - сказал Миккельсен.

Посол пояснил, что Дания сейчас расформировывает свой парк, ведь вскоре страна получит новое поколение самолетов - F-35.

"Часть будет доставлена в Аргентину. Нечего волноваться. F-16 будут доставлены как и обещали", - подчеркнул он.

В то же время на вопрос журналистки относительно того, когда все же Украина получит самолеты, посол напомнил слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая ранее сообщала, что Дания передаст Украине истребители F-16 летом этого года.

Миккельсен отметил, что пока не известно, когда точно это будет, но по его словам, это точно произойдет летом.