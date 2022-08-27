"Не хотят в Украину": Военный контингент РФ в Казахстане отказывается возвращаться на родину, - ГУР

Военный контингент России, размещенный в Казахстане, отказывается возвращаться к местам постоянной дислокации. Военные не хотят воевать в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ГУР рассказали, что формальная причина отказа - отсутствие специального воздушного транспорта, который в полном составе задействованного в войне с Украиной.

"Реально же военные не хотят пополнить состав оккупационного контингента. Впрочем, командование РФ не оставляет намерений полностью вывести войска с территории Казахстана, введенные туда в ходе подавления январских митингов против действующей власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Казахстане находится около тысячи военнослужащих с полным вооружением и техникой, которые дислоцируются вблизи критических объектов инфраструктуры – аэродромы, военные полигоны, нефтебазы, космодром Байконур и т.д.

Также, по данным ГУР, Россия практически полностью вывела свои военные контингенты с вооружением и техникой с территории Таджикистана и Армении для участия в войне против Украины.