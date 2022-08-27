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"Не хочуть в Україну": військовий контингент РФ у Казахстані відмовляється повертатися на батьківщину, - ГУР

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Нур-Султан, Субота 27 серпня 2022 14:06
"Не хочуть в Україну": військовий контингент РФ у Казахстані відмовляється повертатися на батьківщину, - ГУР Фото: війська Росії в Казахстані не хочуть їхати на війну в Україну (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Військовий контингент Росії, розміщений в Казахстані, відмовляється повертатися до місць постійної дислокації. Військові не хочуть воювати в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

У ГУР розповіли, що формальна причина відмови - відсутність спеціального повітряного транспорту, який у повному складі задіяний у війні з Україною.

"Реально ж військові не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту. Втім, командування РФ не залишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, введені туди в ході придушення січневих мітингів проти чинної влади", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що зараз в Казахстані знаходиться близько тисячі військовослужбовців з повним озброєнням і технікою, які дислокуються поблизу критичних об'єктів інфраструктури-аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром Байконур і т. д.

Також, за даними ГУР, Росія практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням і технікою з території Таджикистану і Вірменії для участі у війні проти України.

Нагадаємо, в Маріуполі зафіксували рух ворожих систем та засобів протиповітряної оборони. Ймовірно, їх стягують на донецький напрямок.

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