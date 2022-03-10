"Не хотят нападать". В Николаеве предлагают открыть "зеленый коридор" для солдат из РФ

В Николаевской области могут организовать "зеленый коридор" для российских солдат, которые еще не принимали участие в боях и не обстреливали мирное население. Ожидается, что телефон такой "горячей линии" появится уже завтра.

По его словам, сейчас российские войска стоят на границе Херсонской и Николаевской областей.

"Они нападать не хотят, они считают, что их обманули… Но и назад вернуться не могут. Потому что сказали, что их будут расстреливать при отступлении. И они по селам, рядом с селами стоят, и ни туда и ни сюда… Я буду обращаться сейчас наверх и согласовывать "зеленый коридор" для русских, для тех, кто не стрелял… Завтра выставлю телефон "горячей линии" для русских солдат, которые не стреляли в мирное население. Не распространяется это на артиллеристов и ракетчиков. Вариантов у вас нет", - отметил Ким.