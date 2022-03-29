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"Не хотим об этом думать". У Путина заявили, что не намерены атаковать НАТО

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Москва, Вторник 29 марта 2022 08:29
"Не хотим об этом думать". У Путина заявили, что не намерены атаковать НАТО Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Российская Федерация не намерена атаковать страны НАТО. Но может сделать это лишь в качестве ответных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в эфире американского телеканала PBS.

В частности, его попросили прокомментировать слова президента США Джо Байдена, который предостерег президента России Владимира Путина о том, чтобы тот даже и не думал о вторжении на территорию НАТО "даже на один дюйм".

"Ну, если это не действие в ответ акт, то есть если нас не заставят, мы не можем об этом думать. И мы не хотим об этом думать", - отметил Песков.

Напомним, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял, что у НАТО нет цели сменить власть в России, и данный вопрос даже не рассматривается в политике Североатлантического альянса.

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