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"Не готовы к такой волне беженцев": Германия попросила Польшу прекратить движение спецпоездов

Автор: Валерия Полищук

Министерство внутренних дел Германии попросило Польшу прекратить движение специальных поездов, на которых перевозят украинских беженцев.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TNV24.

Польские перевозчики поддержали украинских граждан бесплатным проездом, разрешив им путешествовать от пограничных станций в страну. Некоторые перевозчики запустили дополнительные рейсы в направлении польско-германской границы, чтобы облегчить беженцам дальнейший путь на Запад.

При этом замглавы МВД Польши добавил, что ни одна государственная администрация не была готова к такой волне беженцев"

Германия также обратила на это внимание, указав на конкретную проблему.

Отметим, что польско-украинскую границу уже пересекли 1 миллион 740 тысяч человек. Проблема с количеством беженцев возникла, в частности, в Германии.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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