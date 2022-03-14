"Не готові до такої хвилі біженців": Німеччина попросила Польщу припинити рух спецпоїздів

Польські перевізники підтримали українських громадян безкоштовним проїздом, дозволивши їм подорожувати від прикордонних станцій в країну. Деякі перевізники запустили додаткові рейси в напрямку польсько-німецького кордону, щоб полегшити біженцям подальший шлях на захід.

При цьому заступник голови МВС Польщі додав, що жодна державна адміністрація не була готова до такої хвилі біженців"

Німеччина також звернула на це увагу, вказавши на конкретну проблему.

Зазначимо, що польсько-український кордон вже перетнули 1 мільйон 740 тисяч осіб. Проблема з кількістю біженців виникла, зокрема, в Німеччині.