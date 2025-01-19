"Не гірше, ніж Patriot". Сирський розповів про розробку вітчизняної ППО

"Ми ще в радянські часи фактично виробляли всі системи управління для зенітних комплексів. У нас є потужності та можливості створити та ведуться роботи зі створення власного комплексу ППО", - повідомив Сирський.

На питання журналіста, чи могла б майбутня українська ППО стати аналогом Patriot, він відповів, що має бути не гірша.

"Я сподіваюсь, що за своїми характеристиками він буде не гірший, ніж Patriot", - наголосив він.

Головнокомандувач також додав, що наявність у Росії таких ракет, як "Орєшнік" спонукає Україну отримати власну сучасну протиракетну систему, а також отримати такі системи від партнерів.