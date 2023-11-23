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"Не є чимось новим". Ігнат прокоментував використання росіянами касетних бомб РБК-500

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Інформація про використання росіянами касетних бомб РБК-500 на фронті "не є чимось новим". Питання у тому, яка кількість такого озброєння у країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Питання в тому, яка наявність цих боєприпасів, які завдання ставляться і так далі. Касетні боєприпаси не є чимось новим в озброєнні", - сказав Ігнат.

Він нагадав, що"є певні обмеження у певних конвенціях",

"Але те, що Росія їх (касетні бомби - ред.) застосовує, хіба це дивно для когось?", - додав речник.

На думку Ігната, окупанти й надалі будуть використовувати їх у тій, чи іншій мірі.

Він зазначив, що зараз питання боєприпасів стоїть гостро, особливо йдеться про високоточну зброю.

Що передувало

Російські війська, імовірно, застосували модифіковані касетні бомби РБК-500 у районі села Старомайорське Донецької області. 

Першочергово інформацію про нібито застосування модифікованих касетних РБК-500 написали в Телеграм-каналах. Згодом про модернізацію цих авіабомб написали й у звіті Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на так званих російських "воєнкорів", які першими й поширили відео в мережі.

Повідомлялося, що окупанти буцімто скинули касетні авіабомби РБК-500 по позиціях Сил оборони в районі Старомайорського (Донецька область). Російські пабліки стверджують, що авіабомби "модернізували". І нібито вони мають в арсеналі тепер плануючі, які й "використали вперше".

Втім, є сумніви щодо правдивості цих заяв. На це звертає увагу головний редактор Defence Express Олег Катков у розмові з РБК-Україна. Оскільки в мережі російські "воєнкори" демонструють просто з використанням касетного боєприпасу.

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